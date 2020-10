Torre del Greco – Pandemia e crisi economica, nasce un coordinamento attività produttive: “Subito misure per la tutela dei nostri comparti”

E’ nato un Coordinamento tra le attività produttive alla Stecca, per dar concretezza e rappresentatività a progettualità e proposte condivise tra le forze economiche di Torre del Greco.

Il gruppo, riunitosi presso l’incubatore di imprese di Torre del Greco, condivide l’idea di formalizzare un impegno a lavorare in maniera coordinata su progettualità da condividere con gli interlocutori istituzionali.

Il punto di partenza sono i dati allarmanti sugli andamenti economici generati dalla crisi sanitaria e le conseguenze generate dagli ultimi dispositivi normativi e la comunicazione mediatica sul fenomeno emergenziale. Appare evidente che, alla luce di ciò che sta accadendo, gli organismi istituzionali devono assolutamente tenere presente le difficoltà economiche che vivono le categorie produttive. Motivo per il quale diventa necessario un confronto con sindaci, Città Metropolitana e Regione per discutere delle misure da prendere per salvaguardare economia locale e posti di lavoro.

Tra i componenti, associazioni di categoria in rappresenta dei settori artigianali, commercio, ristorazione, turismo, servizi, tra cui Ascom, Consorzio Costa del Vesuvio, Assocoral, Associazione Sviluppo Area Porto, Confesercenti, ConfimpreseItalia della provincia di Napoli, singoli imprenditori e portatori di interesse, tra cui associazione fondiaria Oasi Vesuvio.

Il gruppo sta elaborando una serie di documento condivisi che saranno indirizzati per le relative competenze ai diversi interlocutori istituzionali. In questa ottica è nata la lettera inviata al sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, per chiedere l’istituzione di un tavolo e una serie di misure concrete per aiutare gli operatori economici locali.

Di seguito la lettera indirizzata al Sindaco:

“Egregio Sindaco Dott. Giovanni Paloma

Città di Torre del Greco

Oggetto: Perdurante emergenza Covid – conseguente crisi economica.

Egregio Sindaco, pur comprendendo i suoi già gravosi problemi legati alla pandemia in atto, non possiamo non portare alla sua attenzione che gli ultimi provvedimenti restrittivi dei giorni scorsi, riguardanti le attività economiche attuati dal Governo e dalla Regione Campania, hanno ulteriormente aggravato la situazione nella nostra città.

Pur comprendendo la crescente emergenza sanitaria, non si può immaginare che il decreto relativo al “contributo a fondo perduto”, che riguarda solo un numero ristretto di attività, possa da solo consentire la sopravvivenza di tante attività economiche. Si tratta di situazioni che già vengono da un periodo di lockdown, e hanno vissuto solo pochi mesi di precaria attività in un contesto socio economico già gravemente compromesso.

Per questi motivi le scriventi sigle associative chiedono un tavolo permanente con il Comune, la Regione, la Città Metropolitana, la Camera di Commercio di Napoli, dove discutere e attuare tutte le soluzioni percorribili al fine di scongiurare chiusure di massa con conseguenze disastrose per la nostra città.

Nello specifico al Sindaco chiediamo di valutare fin da subito tutti i provvedimenti utili a sostenere tutte le attività economiche produttive a partire dalla revisione di tutte le imposte comunali quali TARI,Tosap etc, che incidono gravemente in un anno il 2020. Tenendo presente che di questo 2020 una normale gestione si è avuta solo nei primi due mesi.

Auspichiamo un incontro in tempi brevi con il Sindaco e un suo totale impegno affinché gli Enti sovracomunali per tutto quanto di loro competenza possano prendere decisioni utili ad affrontare insieme questo difficilissimo periodo.”