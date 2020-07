Torre del Greco- Palomba verso le dimissioni, in serata vertice di maggioranza

Come un fulmine a ciel sereno Giovanni Palomba sarebbe pronto a dimettersi da Sindaco di Torre del Greco. Non è bastato, quindi, l’ennesimo rimpasto in giunta per dare stabilità all’amministrazione. In serata è previsto un vertice di maggioranza, ma la sensazione è che la lettera venga protocollata prima.