Torre del Greco – Palomba: “Soppressione spiagge libere una fake news”

“Apprendo, con rammarico, da parte di alcune cronache di stampa locale la fuorviante notizia della presunta soppressione degli arenili liberi – stabilita dall’Amministrazione comunale – e della loro relativa concessione ad una gestione privata. È d’obbligo chiarire, laddove non si palesasse in modo sufficientemente chiaro dagli atti, il senso ed il significato della deliberazione di Giunta comunale dello scorso 11 giugno, che da attuazione a quanto sancito dall’Ordinanza n. 50 del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in materia di assembramenti nelle spiagge libere.

L’Amministrazione comunale sta espletando in questi giorni una manifestazione d’interesse, finalizzata alla verifica della disponibilità da parte di soggetti privati cui affidare il servizio di gestione e di controllo dei liberi arenili. Ribadisco: le spiagge sono e resteranno libere. Il servizio, infatti, è pagato dall’Ente comunale ed offerto alla libera fruizione dei cittadini. I soggetti gestori, solo e soltanto su apposita e specifica richiesta dei cittadini, potranno – eventualmente, e, all’occorrenza – svolgere, a supporto, anche attività di noleggio di lettini e di ombrelloni.

Basta con le fake – news. È dovere di chi opera nel settore dell’informazione usare una comunicazione corretta e rispondente alla verità”.

Con queste parole il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba.