Torre del Greco – Palomba incontra gli operatori economici per il PUC

L’Amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, ha promosso ed organizzato per domani 27 Maggio, presso la sala Consiliare di Palazzo Baronale un momento di confronto sui temi relativi allo sviluppo socio-economico della città e della Rigenerazione Urbana connessi a quelli del Piano Urbanistico Operativo.

L’incontro, fissato per le ore 15.30 e nel pieno rispetto della normativa di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica da COVID- 19, vedrà la partecipazione di un solo rappresentante per le diverse categorie professionali, commerciali, produttive ed economiche della città e rappresenta una tappa fondamentale per il completamento dell’iter burocratico- amministrativo del P.U.C. e per la sua definitiva approvazione.

All’evento, visibile in diretta sulla pagina facebook del Comune di Torre del Greco, interverranno il Sindaco, Giovanni Palomba, il Presidente del Consiglio, Gaetano Frulio, l’Assessore all’Urbanistica, Gennaro Polichetti, il Dirigente all’Urbanistica, Giuseppe D’Angelo e il Progettista del P.U.C. Operativo, Antonio Oliviero.