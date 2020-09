Torre del Greco – Palomba: “Complimenti all’amica Raia, successo importante per la città”

Torre del Greco ha il suo consigliere regionale. Loredana Raia è stata eletta con quasi 27000 voti. Arrivano via social i complimenti del Sindaco Palomba.

“Esprimo i miei AUGURI e formulo i miei personali complimenti all’amica Loredana Raia per lo straordinario risultato elettorale conseguito sia in città che su tutti i comuni della provincia di Napoli riconfermandosi, per il secondo mandato, Consigliera Regionale.

Un successo importante anche per la città di Torre del Greco che ha una degna e stimata rappresentante in Regione Campania”.