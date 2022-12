Torre del Greco – Palomba: ‘Chiedo ai cittadini di evitare l’uso di botti illegali, facciamo prevalere il buon senso’

“Faccio appello, a tutti i cittadini torresi, per un senso di responsabilità collettiva al fine di evitare, che la giornate di festa che saluteranno il nuovo anno e che rappresentano, per tutti, un’occasione di gioia da vivere e condividere con i propri cari e nelle proprie famiglie, possano trasformarsi in autentiche tragedie. Chiedo, pertanto, a tutti i cittadini che facciano prevalere il buon senso evitando l’uso di materiale pirotecnico non autorizzato, nel rispetto dell’integrità e della sicurezza personale, dell’intera comunità e soprattutto dei nostri animali.

Raccomando, inoltre, ai genitori di minori di vigilare che non venga raccolto dalle strade eventuale materiale inesploso. Con un pò di buon senso è possibile divertirsi in sicurezza e legalità”.

Con queste parole, il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba.