Torre del Greco – Palomba: “Bello vedere tanta gente per le strade del centro. Buon Natale a tutti i torresi”

“Voglio esprimere a Tutti i cittadini Torresi e all’intera città di Torre del Greco i miei più sinceri AUGURI di Buon Natale, perchè per ciascuno sia un giorno di serenità e di gioia, da vivere insieme agli affetti più cari. Ho avuto modo e piacere, in questi giorni prenatalizi, e sino a ieri, di vedere una “città viva”, partecipe delle tantissime iniziative che questa Amministrazione ha programmato, cercando di offrire a Tutti i Torresi un momento di svago e di tranquillità. Ieri, giorno della vigilia di Natale, è stato bello vedere fiumane di gente, ragazzi, e giovani con famiglie, passeggiare nella tranquillità e nel rispetto, per le strade del nostro centro. Sia questo l’AUGURIO più grande per Torre del Greco: un Natale di riscatto e di rinascita”. Questi gli auguri di Natale via social ai torresi del sindaco Giovanni Palomba.