Torre del Greco – Palomba: “Non sussistono le condizioni per prorogare la chiusura delle scuole cittadine”

“In considerazione del Bollettino diramato dalla Protezione Civile che informa del passaggio da colore Arancione a giallo dello stato emergenziale per allerta meteo, si comunica che allo stato non sussistono le condizioni per prorogare la chiusura delle scuole cittadine” Così il Sindaco Palomba