Torre del Greco – Pagamento acconto Imu, i chiarimenti del Comune

In merito ad articoli apparsi su alcuni organi di stampa che, oltre a diffondere false notizie circa il differimento o addirittura la cancellazione della scadenza per il versamento dell’acconto IMU fissata per il 16 giugno, creano disinformazione e confusione tra i contribuenti, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

Non è stata emanata alcuna norma statale che rinvii o sospenda, in linea generale, il pagamento dell’acconto IMU fissato per il 16 giugno.

Con l’articolo 177 del Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, la prima rata 2020 dell’imposta municipale propria, in scadenza il 16 giugno, non dovrà essere versata in relazione a due categorie di immobili:

quelli adibiti a balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

quelli che rientrano nella categoria catastale D/2, alberghi e pensionicon fini di lucro, a cui si aggiungono, anche le seguenti tipologie di immobili:

agriturismo; villaggi turistici, ostelli della gioventù; rifugi di montagna, colonie marine e montane; affittacamere per brevi soggiorni; case e appartamenti per vacanze; bed & breakfast; residence e campeggi.



In quest’ultimo caso, c’è uno specifico requisito da rispettare: i proprietari devono essere anche gestori delle attività.