Torre del Greco – Pace, amore e… poesia sabato 24 maggio alle ore 17 al comprensivo Don Bosco-D’Assisi

“Pace, amore e… poesia”, parole che sanno creare magie di sentimenti. Questo il nucleo centrale dell’appuntamento che si terrà sabato 24 maggio, alle ore 17, presso la sala teatro dell’istituto comprensivo Don Bosco-D’Assisi di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’evento è stato pensato e curato dall’associazione Bricolage, il cui presidente è Salvatore De Chiara, e dal comitato promotore del “premio Fratelli De Filippo” e prevede la presentazione del bando di concorso dell’ottava edizione del concorso internazionale di poesia. Una manifestazione che da anni porta lustro alla città, grazie all’impegno e alla dedizione di un gruppo di persone unito dall’amore per la poesia, tra i quali le professoresse Teresa Civitella, Leonarda Di Meo e Francesca Mari e il dottor Romeo Simonetti. L’evento è stato patrocinato dalla fondazione Eduardo De Filippo e dal Comune di Torre del Greco, infatti sarà introdotto dal sindaco Luigi Mennella e vedrà la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo come la giornalista e scrittrice Stella Cervasio, il musicista Antonio Onorato e i cantanti Arianna Bottigliero e Leo Iezza. Nel corso del pomeriggio verranno declamate poesie dedicate alla tematica dell’evento, intervallate da pezzi musicali e riflessioni. L’iniziativa è gratuita ed aperta al pubblico, un’occasione da non perdere per chi ama la poesia e la cultura.