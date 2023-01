Torre del Greco – Orlando(Associazione la libellula): ‘Snellire gli iter burocratici per accedere alle strutture sanitarie di appartenenza’

Oggi presso il Centro Aziendale per l’ AUTISMO

“Airone Blu”, si è tenuto un importante evento, al quale sono stata invitata a partecipare, nato a seguito della ricorrenza dell’apertura del centro e finalizzato anche alla distribuzione di doni, offerti dalla Polisportiva Lioni di Avellino, ai bimbi affetti da Autismo.

All’iniziativa hanno presieduto, tra gli altri, il dottor Pasquale Saviano e il dottor Cesare Principe, rispettivamente Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL NA 3 SUD e Direttore del Centro per l’ Autismo, che hanno illustrato le attività poste in essere dalla nascita della struttura, anno 2019, a tutt’oggi, evidenziando, altresí, i benefici ed i progressi che ne ha usufruito la categoria interessata, e non ultimo gli ulteriori servizi tra i quali l’ attivazione dell’ Ambulatorio Odontoiatrico per i pazienti fragili a partire dai 12 anni in su.

Nell’ambito della manifestazione, a seguito di un colloquio informale coi dirigenti sopra richiamati, ho voluto evidenziare la necessità di snellire gli iter burocratici affinché le famiglie possano usufruire, in tempi più rapidi, dei servizi offerti dall’ Azienda Sanitaria di nostra appartenenza, cosicché si evita l’intasarsi delle liste di attesa, attualmente chilometriche, e non si corre il rischio che molte famiglie, come accade spesso, siano costrette ad optare per percorsi terapeutici di natura privata.

Vogliono concludere ringraziando e quindi elogiando il personale tutto che si occupa di seguire i piccoli pazienti ( sino ai 36 mesi di età) con grande professionalità, competenza, dedizione e profondo amore.

Maria Orlando