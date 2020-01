Torre del Greco – Orlando risponde all’associazione Arkneos: “Doveroso segnalare alla cittadinanza tutte le attività, bisogna tenere in considerazione le esigenze delle categorie protette”

“Sono costretta, mio malgrado, ad intervenire alla nota a firma della prof. Anna Calcide che nella qualità di Presidente dell’associazione ARKNEOS, che in merito all’evento denominato “BEFANA ON THE ROAD” ha richiesto di dare allo stesso “un’ impostazione di non continuità”.

Vorrei far presente che nell’ambito delle attività istituzionali è doveroso, da parte mia, segnalare alla cittadinanza tutte quelle manifestazioni nelle quali sono in qualche modo coinvolta.

Nello specifico come già accaduto, e a riguardo fanno testo gli articoli giornalistici di varie testate locali, in altri eventi il mio intervento era sotteso affinché si avesse un occhio di riguardo a beneficio delle fasce più deboli (anziani, diversamente abili…), cosa che non mi sembra sia accaduta nella manifestazione citata dell’anno scorso. Spero di essere smentita e/o diversamente ricevere a riguardo una giusta motivazione. In ogni caso l’iniziativa in oggetto che si terrà il prossimo 05 e 06 gennaio c.a. è a completo carico degli organizzatori, che hanno richiesto la semplice partecipazione dell’amministrazione, che di buon grado ha accolto, visto lo spessore e l’utilità sociale della stessa.

Mi corre l’obbligo,comunque, segnalare che nell’ambito delle manifestazioni natalizie per l’associazione ARKNEOS è stato riconosciuto, non ancora liquidato, un contributo pari ad euro 10.000 (giusta determina dirigenziale 2941/2019).

Il mio augurio è quello che per il prossimo anno siano molteplici le iniziative da parte delle associazioni presenti sul territorio che tengano in considerazione le esigenze e le problematiche che attanagliano le categorie protette.” Così Maria Orlando, consigliere di Movimento Popolare Torrese, via social