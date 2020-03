Torre del Greco – Orlando (MPT): “Domani saranno resi noti i contagi. Evitiamo panico ed allarmismi”

La Consigliera Comunale del MPT Maria Orlando, in qualità di delegata alla Protezione Civile, è intervenuta sull’emergenza Coronavirus in città.

“Insieme al Sindaco ed al Dirigente Visone, abbiamo deciso di attivare il COC. Lo scopo sarà innanzitutto quello di fornire una chiara e corretta informazione alla cittadinanza per quanto riguarda le misure di sostegno che si adotteranno a favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese coinvolte dall’emergenza Coronavirus. Verranno istituite tutte le misure precauzionali e cautelative per scongiurare i contagi. Evitiamo inutili allarmismi – è l’esortazione della Orlando – non aiutano a gestire l’emergenza. L’invito che faccio è quello di seguire le norme di igiene previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Senza allarmismi e con la massima collaborazione della cittadinanza, potremmo gestire al meglio l’emergenza”.

Sul numero e i nomi dei contagiati: “Domani sul sito del Comune verranno resi noti i contagiati e si provvederà ad avviare tutte le azioni previste dal protocollo per l’isolamento e la quarantena”.