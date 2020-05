Torre del Greco – Orlando (MPT): “Bonificata l’area di via Gradoni e Canali”

“Come promesso continua la mia attività sul territorio per dirimere e risolvere problematiche che mi vengono da più parti segnalate. Già da tempo un gruppo di abitanti di via Gradoni e Canali avevano sottoposto alla mia attenzione lo stato di abbandono e di degrado che versava la zona in questione. Dalle foto e dai video che sono pervenuti alla mia attenzione e da un sopralluogo dei tecnici incaricati, effettivamente si dava prontezza di quanto lamentato. Nel luogo in questione, infatti, vi era la presenza di calcinacci, detriti, scarti di lavorazione edile e materiale ingombrante.

Nella giornata del 26 maggio, grazie alla fattiva collaborazione della Dirigente al Settore dott.ssa Sacco coi suoi collaboratori ed all’interessamento dell’assessore al ramo dr. Raffaele Arvonio, si è finalmente bonificata l’area evidenziata. A scanso di equivoci voglio precisare che purtroppo nella scarpata adiacente non è stato possibile intervenire e quindi prelevare altro materiale in quanto i mezzi non hanno potuto operare per mancata messa in sicurezza. A tal proposito invito la popolazione ad essere partecipi con l’Amministrazione segnalando quei cittadini che operano in violazione a quanto stabilito dall’ordinanza sindacale n. 139/2020. Voglio concludere sottolineando, ancora una volta, la mia disponibilità ad accogliere le vostre segnalazioni ma voglio anche ricordarvi che è necessario da parte di tutti che ci sia maggiore partecipazione, più senso civico ed amore per la nostra città.”

LA CONSIGLIERA COMUNALE MARIA ORLANDO DELEGATA ALLA PROTEZIONE CIVILE.