Torre del Greco – Orlando (La Libellula): ‘Difficoltà per i disabili nella sosta all’ingresso del cimitero comunale’

Da più parti, ma in particolare da persone diversamente abili, mi è stata segnalata la difficoltà, per questi ultimi, di poter sostare all’ingresso del Cimitero Comunale in zona San Giuseppe alle Paludi.

Infatti, nella zona interessata, sono praticamente sparite le STRISCE GIALLE e la segnaletica non è sufficiente a dirimere i dubbi.

Nei giorni scorsi, addirittura, vi è stato un alterco tra cittadini proprio in virtù della “NON IDENTIFICAZIONE ” degli stalli assegnati a persone con handicap.

Il Comando dei VV.UU.,compulsato, ha immediatamente disposto l’intervento della squadra adibita alla segnaletica stradale che, condizioni meteorologiche permettendo, nella giornata del 12 dicembre c.a. provvederà al ripristino della segnaletica sul manto stradale della zona in questione.

Sarà mia cura tenervi informati sulla vicenda nei tempi dovuti.

MARIA ORLANDO