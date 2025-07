Torre del Greco – Ordigno esploso nei pressi di un’attività commerciale, il Prefetto dispone più controlli

In relazione all’episodio criminoso verificatasi a Torre del Greco, nella notte scorsa, quando un ordigno è esploso nei pressi di un’attività commerciale di Torre del Greco, in via Litoranea,provocando danni ad alcune parti della struttura, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente disposto l’intensificazione, su tutta l’area interessata, dei servizi di controllo e vigilanza da parte delle Forze dell’ordine, già fortemente impegnate nell’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali nel contesto di riferimento.

Il territorio ove si è verificato l’episodio, è oggetto di particolare attenzione in considerazione della necessità di prevenire episodi di violenza urbana, di natura predatoria e ogni altra forma di illegalità.

L’argomento costituirà altresì oggetto di approfondimento nel prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.