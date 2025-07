Torre del Greco – Ordigno esploso all’esterno di una pizzeria in via Nazionale: il punto della Prefettura

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in relazione all’ulteriore episodio criminoso verificatosi a Torre del Greco, nella notte scorsa, quando un ordigno è esploso all’esterno di una pizzeria, in via Nazionale, provocando danni ad alcune parti esterne dell’esercizio commerciale, rende noto che il territorio continua ad essere oggetto di particolare attenzione da parte delle Forze dell’ordine per prevenire eventi di natura violenta, predatoria e ogni altra forma di illegalità.

L’argomento è stato oggetto di approfondimento nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi nella serata di ieri, 10 luglio, alla presenza del Sindaco, del Vice Sindaco e del Comandante della Polizia locale del Comune di Torre del Greco.