Torre del Greco – Operatori esteri in visita alla Scuola del Corallo, al Museo e ai laboratori artigiani

Nella giornata di ieri, giovedì 9 ottobre, Torre del Greco ha aperto le proprie porte a una delegazione di circa 30 operatori esteri, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino ciò che rende la città unica nel mondo: la lavorazione del corallo e del cammeo.

L’iniziativa di incoming è stata promossa dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – che ringraziamo sentitamente per l’attenzione e il costante supporto alle aziende italiane, sia nelle fiere internazionali che attraverso progetti territoriali come questo.

L’appuntamento rientra nel più ampio programma di attività del D.Or. Campania e coinvolge, oltre al comparto di Torre del Greco, anche altri distretti produttivi regionali come il Tarì, Oromare e il Borgo Orefici.

I delegati provenivano da Albania, Bulgaria, Croazia, Kosovo, Libano, Polonia e Tunisia.

Le tappe della visita

La prima tappa – scelta non a caso – è stata l’Istituto “Francesco Degni”, a testimonianza del ruolo centrale che la formazione riveste nella trasmissione di questa antica arte.

Gli operatori e i funzionari dell’ICE sono stati accolti dagli stessi studenti, che grazie a specifici progetti didattici si trasformano ogni giorno in guide turistiche del proprio istituto.

In un appassionato “racconto a staffetta”, gli studenti hanno illustrato in lingua inglese la storia e le peculiarità della scuola, accompagnando poi la delegazione nella visita al Museo del Corallo e del Cammeo.

Successivamente, gli ospiti hanno visitato i laboratori dell’Istituto, un’eccellenza unica nel panorama nazionale, che valse alla scuola l’appellativo di “indirizzo raro”. Qui i ragazzi hanno mostrato le diverse fasi della lavorazione del corallo e dell’incisione del cammeo, suscitando grande interesse e ammirazione tra i presenti.

Prima del light lunch, la delegazione si è riunita nell’auditorium, dove il Presidente di Assocoral, Vincenzo Aucella, e la Dirigente dell’Istituto, Prof.ssa Benedetta Rostan, hanno espresso i loro ringraziamenti all’ICE per il sostegno e a tutti i delegati per la partecipazione a questa significativa giornata.

“È la prima volta che, come associazione, abbiamo l’opportunità di organizzare un incoming così ben strutturato,” – ha dichiarato il Presidente Aucella – “Ringraziamo tutti i funzionari ICE e il coordinamento del D.Or. Campania perché, in un clima di grande collaborazione, siamo riusciti a offrire un’esperienza unica nel suo genere, possibile solo a Torre del Greco. Siamo stati felici di accogliere questi operatori e, visto l’ottimo esito, ci auguriamo di poter replicare presto l’iniziativa. Ringraziamo la Dirigente Rostan e tutto lo staff dell’Istituto per la grande disponibilità mostrata.”

Nel pomeriggio, la delegazione è stata suddivisa in quattro gruppi, che hanno visitato diverse aziende del territorio, approfondendo ulteriormente la conoscenza di questa tradizione artistica e manifatturiera che continua a rappresentare con orgoglio il Made in Torre del Greco nel mondo.