Torre del Greco- Open Day Resto al Sud

OPEN DAY “RESTO AL SUD 2.0”

Strumenti, percorsi e reti per l’autoimprenditorialità dei giovani

Mercoledì 18 marzo 2026, dalle ore 9:30 alle 15:30, la Stecca – ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco (via Calastro 8) ospiterà l’Open Day dedicato alla misura “Resto al Sud 2.0”, un’intera giornata gratuita rivolta ai giovani under 35 che desiderano avviare o sviluppare un’attività imprenditoriale nel Mezzogiorno.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del programma Nuovo Lavoro, promossa da Sviluppo Lavoro Italia, Invitalia, Ente Nazionale Microcredito e realizzata in collaborazione con i Centri per l’Impiego di Regione Campania, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti di Torre Annunziata e con Stecca.

Il programma

La giornata si articola in tre momenti principali:

– Ore 9:30 – 11:00 | Laboratorio dedicato ai giovani: “Lavorare in proprio: orientamento, competenze e simulazione dell’idea di impresa”

– Ore 11:00 – 13:00 | Workshop: “Resto al Sud 2.0 – Strumenti, percorsi e reti per l’autoimprenditorialità dei giovani”

– Ore 14:00 – 15:30 | Replica del laboratorio mattutino – per chi non può partecipare nella sessione del mattino

I partecipanti

Al workshop interverranno rappresentanti istituzionali e tecnici di primo piano:

– Giuliana Esposito – Stecca

– Gennaro M. Imbriano – Sviluppo Lavoro Italia

– Marina Rinaldi – Direzione Generale Lavoro e Formazione – Regione Campania

– Vincenzo Durante – Invitalia

– Paolo Tancredi – Ente Nazionale Microcredito

– Francesco Duraccio – Ordine dei Consulenti del Lavoro

– Antonio Santoro – Hub Rete Salerno, Invitalia

– Giuseppe Crescitelli – Ordine dei Dottori Commercialisti

– Giuseppe Capano – Banca di Credito Popolare

Come partecipare

La partecipazione è gratuita ma la registrazione è obbligatoria (posti limitati). È possibile iscriversi tramite il seguente link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ukcLI18g0EeSUVAXAycx5YSHEhBH8-RDsOdCaDZqjXhUNDlKSkMwMDMwNE5JT0hDSFVFRlhTOUNKMC4u

Per informazioni:

Stecca – ex Molini Meridionali Marzoli

Via Calastro 8 – Torre del Greco (NA)