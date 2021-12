Torre del Greco – Omicidio Morione, Palomba: “Non si può morire in questo modo”

Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, è intervenuto questo pomeriggio ai solenni funerali in onore di Antonio Morione, pescivendolo di Boscoreale, violentemente ucciso nella sua pescheria durante una rapina, la notte del 23 Dicembre u.s.

Le esequie si sono tenute nella città di Torre Annunziata, della quale il commerciante quarantunenne era originario – nella Chiesa del Carmine – e sono state presiedute dall’Arcivescovo di Napoli, Mons. Battaglia, alla presenza del primo cittadino, Vincenzo Ascione.

“Ho voluto rappresentare e testimoniare – le parole del sindaco Palomba – il profondo sentimento di solidarietà anche della città di Torre del Greco, che si unisce al dolore della famiglia Morione e dell’intera comunità oplontina, dinnanzi ad una meschina ed ignobile azione criminale. Non si può morire in questo modo. La mia presenza è per unire anche la nostra realtà ad una fondamentale e necessaria esigenza di riscatto etico e morale nei confronti di un cancro sociale che non può e non deve più caratterizzate e mortificare i nostri territori e la nostra gente”.