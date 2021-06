Torre del Greco – Omaggio allo chef Gino D’Acampo

Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha incontrato ieri pomeriggio, presso la sede del circolo Nautico, il noto chef internazionale Gino D’Acampo.

Gennaro D’Acampo – così come anagraficamente registrato – è uno chef di fama nazionale ed internazionale, nato a Torre del Greco – che, oggi, vive e svolge la propria attività imprenditoriale nel Regno Unito. Celebre personaggio televisivo, ha partecipato a diverse rubriche e programmi, presentando il proprio stile e le proprie composizioni culinarie, oltre ad aver scritto diversi libri sul cibo e sulla cucina in generale.

Ritornato nella città natìa – seguito da una troupe tecnica della BBC, intenta a registrarne le immagini e ad immortalarne i luoghi, in vista di un futuro documentario – D’Acampo ha voluto visitare e ritrovare gli spazi e i quartieri della sua infanzia ed adolescenza. Una rapida visita, inoltre, al cimitero comunale per rendere omaggio alla memoria dei propri familiari e poi un tuffo ideale sulla banchina e sul porto cittadino per immergersi nella prorompente suggestione paesaggistica della città del corallo, quella stessa alla quale con fierezza ed orgoglio, ovunque, professa di appartenere.

“Ho avuto particolare piacere – ha dichiarato il sindaco Giovanni Palomba – di incontrare il nostro concittadino e di ridargli il benvenuto, seppur per poche ore, in questo autentico gioiello della costiera vesuviana che è la nostra città; la perla del golfo di Napoli. Gino D’Acampo, non soltanto è un maestro dell’arte culinaria a livello europeo, ma opera una straordinaria attività di marketing e promozione territoriale del nostro comune, non rinunciando mai a ribadire, nelle diverse sedi televisive nelle quali è ospite, l’appartenenza alla città di Torre del Greco”.

Un momento di convivialità nella splendida cornice della banchina, dove il famoso chef ha ottenuto dalle dirette mani del primo cittadino lo stemma della sua amata città.