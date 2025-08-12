In data odierna, nell’ambito di una più ampia attività promossa e coordinata a livello distrettuale dalla
Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, questa Procura della Repubblica, facendo
seguito alle analoghe attività già effettuate in data 24.7.2025, ha dato ulteriore corso alle attività
finalizzate alla tutela del demanio marittimo e della qualità delle acque marine, mediante la verifica
delle occupazioni abusive del demanio marittimo e degli scarichi illegali in mare nel tratto di costa
ricadente nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata.
Le operazioni di verifica, condotte contestualmente dalle Capitanerie di Porto di Castellammare di
Stabia e Torre del Greco, dai Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata e del Comando Tutela
Ambientale Gruppo di Napoli, dalla Guardia di Finanza del Gruppo di Torre Annunziata, dalla Polizia
della Città Metropolitana di Napoli, dai Commissariati di PS di Castellammare di Stabia, Sorrento e
Torre del Greco e dalla Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, con la collaborazione di
personale tecnico dell’ARPAC, hanno avuto ad oggetto una pluralità di strutture balneari ubicate nei
Comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia (località Pozzano), Vico
Equense, Sorrento e Massa Lubrense (località Marina del Cantone).
All’esito delle attività di verifica, che sono tuttora in corso, allo stato:
– a Marina del Cantone (Massa Lubrense) sono stati liberati e immediatamente restituiti al pubblico
utilizzo circa 12.000 mq di specchio acqueo marino illecitamente occupati da ormeggi abusivi
sottoposti a sequestro (tra cui plastiche e cordami pericolosi per la navigazione e pregiudizievoli per
l’ambiente marino);
in località Marina Grande di Sorrento sono stati liberati e immediatamente restituiti al pubblico
utilizzo oltre 130 mg di arenile occupati abusivamente da n. 35 tavoli e 118 sedie, sottoposti a
sequestro, con denuncia a piede libero di un concessionario portuale per aver innovato abusivamente
l’area in concessione, trasformandola da stabilimento balneare/solarium in un ristorante;
sono stati elevati n. 8 verbali, per un importo di circa 8.000 euro, per difformità nell’uso della
concessione demaniale marittima e violazione dell’ordinanza di sicurezza balneare n. 65 in data
31.05.2025 della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia;
– a Torre del Greco, in via Litoranea e località La Scala/via Calastro sono stati sgomberati
complessivamente 146 mg. di area demaniale marittima abusivamente occupati e sono stati
sequestrati complessivamente n. 43 sedie, 2 tavolini, 13 ombrelloni, 3 rastrelli utilizzati per l’esercizio
abusivo di uno stabilimento balneare;
– a Torre del Greco, in località via Mortelle, è stata sequestrata 1 scala amovibile di accesso al mare,
non autorizzata, presso un solarium, utilizzata per l’esercizio abusivo di uno stabilimento balneare.
Questa Procura della Repubblica continuerà a coordinare, per l’intero periodo estivo, le verifiche
relative al corretto utilizzo del demanio marittimo, nel circondario di propria competenza, a tutela
della legalità, coordinando l’azione congiunta delle locali Forze dell’ordine, che, sinergicamente,
mettono in campo le proprie competenze specialistiche, al fine di garantire la libera fruizione del
demanio marittimo e la salvaguardia dell’ambiente marino.
Torre del Greco – Occupazione abusiva, sequestri in Litoranea e via Calastro
