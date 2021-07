Torre del Greco – Nuovo dispositivo di sosta in via Cupa Camaldoli

In considerazione che Via Cupa Camaldoli è una strada attualmente a doppio senso di circolazione, le cui caratteristiche strutturali non consentono adeguate condizioni per la sosta dei veicoli – nonché – al fine di favorire la circolazione degli utenti della strada e garantire la tutela della pubblica incolumità, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 3195 del 28 Luglio 2021 con cui si istituisce in:

VIA CUPA CAMALDOLI: