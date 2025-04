Torre del Greco – Nuovo corso Fratelli d’Italia: “Partito aperto ad ascoltare i cittadini”

Con grande entusiasmo prende ufficialmente il via il nuovo corso di Fratelli d’Italia a Torre del Greco. Dopo il congresso cittadino dello scorso 8 marzo, che ha visto l’elezione del segretario Luigi Scarfogliero, si è tenuta la prima riunione del direttivo, un momento cruciale per definire gli obiettivi e la linea politica del partito a livello locale. La riunione, svoltasi nella serata di martedì 1 aprile, in un clima di partecipazione attiva e condivisione, ha sancito l’inizio di un lavoro strutturato sul territorio, con l’intento di rafforzare la presenza del partito nella città dei fiori e del corallo e di dare voce alle istanze dei cittadini torresi. Durante l’incontro, si è discusso delle prime iniziative da mettere in campo e delle strategie per rendere Fratelli d’Italia un punto di riferimento del centrodestra a Torre del Greco. Uno dei momenti più significativi della serata è stata la nomina del dottor Giovanni Granata come Presidente Onorario del circolo. Una scelta fortemente voluta dal direttivo e condivisa da tutta la base del partito, che ha riconosciuto in Granata una figura autorevole e dalla lunga militanza partitica. «Il dottor Granata rappresenta un punto di riferimento per noi tutti – ha dichiarato il segretario Luigi Scarfogliero – e la sua guida sarà preziosa per consolidare la nostra azione politica». L’obiettivo del nuovo gruppo dirigente è chiaro: costruire una proposta politica concreta e radicata, capace di interpretare i bisogni del territorio e di rispondere con azioni efficaci alle criticità che la città di Torre del Greco vive, ormai, da troppo tempo. «Vogliamo un partito aperto, dinamico, pronto ad ascoltare e a proporre soluzioni reali ai problemi dei cittadini – ha aggiunto Scarfogliero –. Il nostro impegno sarà quotidiano, fatto di presenza costante e di azioni concrete per migliorare la qualità della vita nella nostra città». L’incontro si è concluso con un forte messaggio di unità e determinazione. «Da oggi inizia un percorso importante, che porteremo avanti con passione e spirito di servizio – ha sottolineato il segretario cittadino –. Fratelli d’Italia è pronta a essere protagonista del futuro di Torre del Greco». Nei prossimi mesi il circolo promuoverà una serie di iniziative e momenti di confronto, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto con il territorio e coinvolgere sempre più cittadini nella costruzione di un progetto politico solido e condiviso. «Vogliamo avviare un dialogo costante con la cittadinanza, ascoltare le esigenze di chi vive e lavora in questa città e tradurle in proposte efficaci. Il nostro impegno sarà concreto e quotidiano» – ha concluso Scarfogliero.