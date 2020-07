Torre del Greco – Nuovi componenti della Giunta, Palomba: “Mi auguro possano vivere questa esperienza con serenità e passione”

“Esprimo a nome dell’intera collettività cittadina e dell’Amministrazione comunale, il mio personale e sentito ringraziamento agli assessori – Architetto Novella Ventimiglia e Prof. Michele Borriello, quest’ultimo anche Vicesindaco – per l’ammirevole e scrupoloso lavoro svolto, con passione e dedizione, giorno per giorno e rivolto al solo bene della comunità di Torre del Greco.

Ho avuto modo infatti di constatare, nel corso del loro mandato, non soltanto lo spessore di una solida ed affermata preparazione tecnica e professionale – della quale più volte questa Amministrazione si è avvalsa, con successo – ma ho avuto anche l’opportunità di sperimentare il profondo profilo umano che ha caratterizzato quest’anno di vita amministrativa insieme. La collaborazione dell’assessore Ventimiglia e del Vicesindaco Borriello, ha caratterizzato un momento importante per lo sviluppo culturale ed urbanistico della città.

Ai nuovi componenti della Giunta che da oggi entrano a far parte della squadra di governo cittadino, Luigi Civelli e Lucia Giordano, il mio augurio di buon lavoro e l’auspicio che possano vivere questa esperienza con serenità e con passione, operando nel solo ed esclusivo interesse della città di Torre del Greco, alla quale sappiano indirizzare progettualità di crescita e di sviluppo”.