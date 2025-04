Torre del Greco – Nuova tensostruttura La Salle, le parole dell’amministrazione comunale

Tenda e tribunetta nuove come anche la pavimentazione completamente rifatta e predisposta per i diversi sport di squadra dove gli spettatori potranno assistere alle gare sportive e alle altre iniziative in programma.

“È con enorme piacere poter inaugurare questa struttura dopo tanti anni di problemi e disagi continui nei confronti degli atleti. – spiega l’assessore con delega allo sport Valentina Ascione – Sono veramente contenta e ringrazio il sindaco Luigi Mennella e tutti coloro che hanno lavorato in grippo per arrivare a questo risultato, per la nostra Città, per i nostri ragazzi e per i nostri atleti”.

“Questo è solamente l’inizio di una nuova epoca sportiva per la città. – sottolinea il sindaco Luigi Mennella – Noi crediamo profondamente nel futuro, perché crediamo nei giovani. Poco fa ho firmato un atto con cui diamo la possibilità di costruire tre campetti di basket nelle zone di periferia. Domani ci sarà il primo torneo di minibasket post restaurazione della tendostruttura. Per i finanziamenti è doveroso ringraziare Vincenzo Cirillo della Città Metropolitana, cofinanziatore dei lavori”.

Presente anche il vicesindaco Michele Polese che così commenta “Completo questo quadro di ringraziamenti salutando l’intera squadra che ha consentito tutto questo. Siamo una squadra che lavora al servizio della città. La città aspettava questo intervento, una struttura quarantennale e credo che in tutto questo tempo sia il secondo intervento radicale e tutto questo grazie alla nostra amministrazione”.