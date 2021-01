Torre del Greco – Nuova offerta formativa De Bottis, Palomba: “Istituto centrale nel panorama scolastico regionale”

Una conferenza stampa per presentare le due nuove curvature che caratterizzeranno l’offerta formativa del Liceo classico “G. de Bottis” di Torre del Greco, a partire dal prossimo anno scolastico 2021/2022.

Si è tenuta, questa mattina, nell’aula Magna dello storico istituto di viale Campania – oggi viale Gen.le Carlo Alberto dalla Chiesa – la presentazione alla stampa delle due nuove progettualità che implementeranno il cursus di studi classici.

A moderare i lavori, la Dirigente Scolastica Letizia Spagnuolo alla presenza del Pro Rettore all’innovazione informatica e tecnologica dell’Ateneo L. Vanvitelli, Prof. Luigi Maffei, della Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Loredana Raia, della Presidente dell’Associazione “Ex Alunni”, Prof.ssa Carla La Verde e del sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba – nel pieno rispetto dei protocolli e delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica da COVID-19.

“Il Liceo de Bottis – ha dichiarato il primo cittadino – con questa ulteriore proposta formativa, oltretutto pioniera nell’area vesuviano-costiera e in Campania, dopo l’indirizzo biomedico, ambisce con ancora maggiore determinazione, ad una centralità nel panorama scolastico regionale e più in generale, ad una preminenza sulla scena culturale, dalla quale questa città non si è mai discostata. Sono certo che la nuova linfa progettuale saprà interpretare al meglio non soltanto la reale vocazione della nostra terra e della sua storia – cioè l’archeologia e il patrimonio artistico – di cui Torre del Greco è espressione, ma saprà dare anche nuovo impulso e nuovi stimoli a tanti nostri giovani avvicinandoli all’apprendimento ed alla comprensione di quel grande tesoro di conoscenze e di esperienze che è la cultura classica”.