Torre del Greco- Novità sul progetto di riqualificazione dell’impianto polisportivo La Salle

Approvata in giunta la delibera: disponibili risorse per oltre 680mila euro

Riqualificazione dell’impianto polisportivo La Salle: l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella dà un’accelerata. Lo fa con una delibera, con il quale viene fornito l’atto di indirizzo relativo alla scelta dell’ipotesi progettuale che prevede, tra l’altro, la realizzazione di due campi di tennis e di altrettanti campi di padel. Un passaggio importante per il futuro della struttura di via Alcide De Gasperi, perché – come viene ricordato anche nell’atto licenziato dall’esecutivo torrese – la Regione Campania “ha comunicato l’inserimento dell’intervento tra le operazioni programmate nell’ambito dell’accordo di coesione” e che “è risultato a valere sulle risorse Fsc 2021-2027 l’importo pari a 682.500 euro”.

In base ad una precedente delibera, con la quale si invitava il dirigente a “dare seguito a tutti gli adempimenti necessari”, all’attenzione della giunta sono giunte tre proposte tra le quali scegliere quella ritenuta più adeguata. Ora è arrivata la scelta dell’esecutivo, che con la delibera firmata dal vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici Michele Polese ha dato nuovamente mandato al dirigente Egidio Ciani di mettere in atto gli aspetti consequenziali.

Stando a quando presente nella relazione tecnica che accompagna l’atto licenziato dall’esecutivo, l’ipotesi progettuale si base sulla riorganizzazione complessiva dell’impianto, che punta alla valorizzazione dell’articolazione altimetrica esistente e sulla separazione funzionale tra aree sportive e aree di servizio. L’intera struttura sarà caratterizzata da due livelli sfalsati tra loro di circa 1,2 metri: la parte inferiore verrà integralmente destinata all’attività sportiva, con la riqualificazione di due campi di tennis già esistenti e la realizzazione di due campi da padel in sostituzione del campo polivalente dismesso.

La quota superiore sarà invece destinata alle funzioni di servizio e di supporto alla parte sportiva. Qui saranno previsti i nuovi spogliatoi, una buvetteria con spazi esterni di pertinenza oltre alla realizzazione di una palestra esterna e di aree ricreative ombreggiate.