Torre del Greco – Notte Nazionale del Liceo Classico al De Bottis: presentata la XII edizione

È stata presentata oggi, presso il Liceo Classico “Gaetano De Bottis” di Torre del Greco, la dodicesima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, l’evento culturale di rilievo nazionale promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che, in centinaia di licei italiani e anche all’estero, trasforma per una sera le scuole in veri centri di cultura aperti al territorio. L’edizione 2026, in programma venerdì 27 marzo dalle ore 18 alle 24, si presenterà come una vera e propria produzione artistica aperta alla città, capace di unire teatro, musica, arti performative e momenti di riflessione culturale in un unico grande spettacolo. Il Liceo “De Bottis” declinerà questa iniziativa con una serata che nasce dall’organizzazione corale, coinvolgendo studenti, studentesse e corpo docente in una serie di performance arricchite dalla partecipazione di ospiti di caratura nazionale. Inoltre il “De Bottis” anticiperà l’inizio ufficiale dell’evento alle ore 17.30 con l’inaugurazione dei nuovi spazi scolastici: campetto e biblioteca, alla presenza delle autorità di Comune e Città Metropolitana. Durante la conferenza stampa sono intervenute la dirigente scolastica Letizia Spagnuolo e la direttrice artistica Sabrina Torello, che hanno raccontato il senso profondo di un evento che ogni anno coinvolge studenti, studentesse, docenti, ospiti e cittadini. Presente anche il cantautore Ciro Sciallo, che sarà ospite della serata evento. La dirigente scolastica Letizia Spagnuolo ha sottolineato il valore educativo e umano della manifestazione, collegandolo al tema di questa edizione, “Homo sum”, tratto dal celebre verso di Terenzio. “La Notte Nazionale dei Licei non è solo un evento culturale, ma è proprio una festa dell’umanità. Il tema di quest’anno invita a fermarci e riflettere sul senso di essere uomini, con tutte le fragilità che ci caratterizzano.” Un messaggio particolarmente attuale, in un tempo segnato da tensioni e trasformazioni tecnologiche, nel quale la cultura classica continua a offrire strumenti per comprendere il presente. “Questo evento induce a fermarci un attimo e riflettere sul senso di essere uomini e donne. Nonostante le fragilità che attraversano anche i giovani, l’arte e la cultura restituiscono loro la bellezza dell’humanitas.” Accanto alla dimensione culturale, grande spazio avrà anche la componente artistica e spettacolare dell’evento. A guidarla è la direttrice artistica Sabrina Torello, che ha raccontato il lavoro svolto insieme ai giovani e allo staff della scuola.

È una produzione artistica a tutti gli effetti. Ci sarà musica, teatro, tutte le arti performative e anche una mostra di quadri realizzati dal gruppo di inclusione: opere straordinarie, che sembrano realizzate da professionisti.” Un percorso creativo costruito negli ultimi mesi insieme agli studenti e alle studentesse, che saranno protagonisti della serata accanto agli ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e della cultura. “Vedrete i giovani talenti esibirsi in tutte le arti performative e insieme a loro ci saranno ospiti nazionali che hanno accolto il nostro invito proprio per dialogare con i giovani.” Tra gli ospiti annunciati figurano Eleonora Danco, Gabriele Esposito, la compagnia teatrale La Bazzarra diretta da Gigi Di Luca e Ciro Sciallo. La direttrice artistica ha inoltre sottolineato il grande entusiasmo con cui studenti,studentesse e docenti stanno lavorando dietro le quinte. “C’è entusiasmo, adrenalina e tanto impegno. Tutto lo staff tecnico e organizzativo lavora su base volontaria, perché crediamo davvero in questo progetto.” Durante la conferenza stampa è stato infine rivolto un invito a tutta la cittadinanza a partecipare alla serata del 27 marzo, che trasformerà il liceo in un grande spazio di incontro tra scuola, cultura e territorio. Un momento particolarmente significativo dell’incontro è stato dedicato alla consegna delle targhe di ringraziamento agli sponsor che hanno scelto di sostenere l’iniziativa, contribuendo alla realizzazione della Notte Nazionale del Liceo Classico al De Bottis.

Sponsor della manifestazione: Ristorante La Roccia ROAN Osteria MLAB Inner Wheel La Ginestra Assicurazioni Blu Mediterraneo Falegnameria Sordelli Reseaworld Banca di Credito Popolare Torre del Greco Giardino Borbonico In Pasta Veritas Svetatour Celeste Pizzeria Emmerreauto LFS Group Mennella Poliottica Rotary Club Torre del Greco UILA Ercolano Vetrina Immobiliare YMA

La Notte Nazionale del Liceo Classico, per il modo in cui il De Bottis anche quest’anno ha scelto di interpretarla, si conferma così come uno degli appuntamenti culturali più attesi della città di Torre del Greco, capace di mettere al centro i giovani, l’arte e il valore sempre attuale della cultura umanistica.