Un evento che, oltre ad orientare i giovani nell’importante scelta della scuola superiore, ha anche permesso all’istituto di condividere con la cittadinanza i suoi contenuti. Grande l’afflusso del pubblico: i visitatori del Museo sono stati oltre cinquecento, incantati non solo dalla bellezza delle opere esposte ma anche dalla bravura e dal tratto del bravissimo Pasquale Qualano, fumettista dalla penna magica che, in estemporanea, ha realizzato una serie di “Cartoline dal museo”, vere e proprie opere d’arte.

Sono piaciuti moltissimo anche tutti i laboratori, aperti a coloro che avessero voluto sperimentarne in prima persona, i contenuti: Laboratori di Architettura 3D, Oreficeria, Incisione, Discipline Plastiche e Scultoree e Grafiche e Pittoriche, per il Liceo Artistico.

I laboratori di Incisione, in particolare, hanno ospitato tre generazioni di incisori a confronto. Molto suggestivo il Fashion point, a cura delle docenti e delle alunne dell’indirizzo Moda e Made in Italy e lo spazio dedicato alla lettura, con “Lettura al museo”, a cura dello scrittore Giovanni Puca, accompagnato dal chitarrista Emmanuel Di Donna, la “Rappresentazione Ideografica”, a cura dell’associazione “Par Bleu” di Giovanni Puca e la musica, con un Duetto musicale violoncello e tromba a cura di ex alunni della scuola Luca Mazza e Rosa Mennella, ex alunni della scuola.

Per l’occasione, è stato presentato un video sulla lavorazione artigianale del Corallo e del Cammeo di Torre del Greco, patrimonio immateriale dell’Unesco” a cura del Presidente del Comitato Unesco, dott. Tommaso Mazza e del Presidente di Assocoral, dottor Vincenzo Aucella, video che ha suscitato grande interesse tra i convenuti.

Alla ricca manifestazione hanno partecipato il sindaco Palomba, il vicesindaco Pensati, il consigliere Michele Langella e la vicepresidente della regione Campania Loredana Raia, i “partner storici” della scuola, tra cui la BCP e Caterina Ascione, “io narrante” della Storia del Museo.

“Questo Open Day – racconta il dirigente scolastico Benedetta Rostan – ci dà l’occasione per presentare l’offerta formativa di tutti e quattro gli indirizzi. Siamo supportati dal comitato promotore per l’Unesco e da Assocoral. C’è poi la presentazione del libro dell’avvocato Gianni Puca dal titolo ‘L’amore non muore’. I nostri laboratori sono aperti ed è possibile visitare il museo. Museo che, per il prossimo anno, grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, ci consentirà di tenere aperto il nostro museo un sabato al mese fino al mese di maggio. Prepareremo questo progetto di apertura al territorio di valorizzazione attraverso tutti gli indirizzi Idi scienze umane, turistico, liceo artistico e la moda. Per poi concludere con uno spettacolo, presumibilmente verso la fine di maggio del prossimo anno, dove siamo soliti raccogliere e presentare i nostri prodotti”.

Una grande festa, visto il clima allegro e pieno di curiosità, a cui la D.S. Benedetta Rostan dà appuntamento al prossimo anno!