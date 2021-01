Torre del Greco- Nodo Giunta: si va verso l’intesa. Conferme per Pensati e Refuto, Gaglione probabile new entry

Prove d’intesa in maggioranza . La riunione delle 19:30 di ieri sera tra il primo cittadino Palomba e gli alleati ha portato i primi risultati . Il Sindaco torrese ha messo sul tavolo il solito criterio , quello classico, 1 assessore ogni due consiglieri. Se da un lato l’intesa sembra esserci per 5 assessori su 7 restano due caselle vacanti, quelle che creano ancora malumori tra gli alleati.

Ad oggi stabili sembrano le coppie: Caldarola – Brancaccio con la conferma di Refuto, Langella-Vitiello con Pensati, Piccirillo – Gargiulo con Elena Ciavolino, Pomposo – Gramegna con un nome nuovo sul tavolo,

Mennella e Gentile che spingono per Gaglione . Rottura tra i due Guarino, con Vittorio che spinge per la riconferma di Granata e con Annalaura Guarino che punta su Peppe Speranza. Resta da decidere la posizione dell’assessore Luigi Civelli attualmente sostenuto dal consigliere D’Ambrosio . Decisive le prossime ore con il sindaco Giovanni Palomba impegnato a trovare la quadra che non scontenti nessuno