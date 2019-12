Torre del Greco – Nicoletta Mantovani incontra i giovani cantanti lirici e musicisti del territorio

Si chiude con la partecipazione straordinaria di Nicoletta Mantovani a Torre del Greco il Memorial Albaneseorganizzato direttore artistico e mezzosoprano torrese, Patrizia Porzio, in collaborazione con l’associazione Amici della Lirica e l’assessore alla Cultura, Enrico Pensati.

Sabato 21 dicembre alle 11, nell’auditorium Ponte Morandi della Santissima Trinità, la moglie del più grande tenore dei nostri tempi arriverà per incontrare i giovani cantanti lirici emusicisti della Campania e portare un’appassionante testimonianza sul maestro Luciano Pavarotti e sul rapporto che aveva con i giovani.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Polo Scolastico Coreutico e Musicale della Regione Campania, presieduto dalla professoressa Elisabetta Barone e istituito per la diffusione della cultura coreutica, musicale e teatrale della nostra Regione. In rappresentanza del Polo ci sarà il maestro Carlo Morelli, direttore dell’orchestra e del coro ritmo-sinfonico.

Parteciperanno il Liceo Musicale e Coreutico Alfano I di Salerno, il Liceo Ernesto Pascal di Pompei, il Liceo Marco Galdi di Cava dei Tirreni, il Liceo A. Lombardi di Airola. Le scuole medie ad indirizzo musicale di Torre del Greco Giovan Battisti Angioletti, Beato Vincenzo Romano eFrancesco d’Assisi.

Modera il giornalista Aniello Sammarco