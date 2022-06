Torre del Greco – New Tennis Poseidon, under 14 sugli scudi: titolo regionale e due atleti convocati in Nazionale

A fine giugno Marigliano e Tartaglione giocheranno con l’Italia nella Summer Cup in Francia

Titolo regionale, candidatura per il campionato italiano di categoria e due atleti convocati con la Nazionale per difendere i colori azzurri nella Summer Cup in programma in Francia. Viaggia con il vento in poppa la compagine under 14 del New Tennis Poseidon, che ieri – domenica 5 giugno – ha vinto il titolo campano con la squadra A composta da Salvatore Marigliano, Salvatore Tartaglione e Federico De Matteo. Un successo completato dal terzo posto della squadra B, formata da Christian Borriello, Christian Rocco e Francesco Mei. A completare il quadro delle quattro finaliste il T.C. Cabyria (giunto secondo) e il T.C. Napoli A.