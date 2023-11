Torre del Greco – Natale 2023, per la città in programma animazione e mercatini

Il Natale si avvicina e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella si prepara a celebrare le prime festività dopo il suo insediamento. Un momento al quale il primo cittadino e la sua giunta hanno dimostrato di tenere in modo particolare, tanto che nell’ultima seduta di giunta, tra le altre, è stata approvata la delibera che stabilisce le linee di indirizzo per il Natale 2023 a Torre del Greco.

Firmate dallo stesso primo cittadino e approvate dall’esecutivo prima di essere inoltrate al dirigente Gennaro Russo, le linee di indirizzo partono da un assunto: “Tra gli obiettivi che si pone l’amministrazione comunale, si colloca quello di funzione di promozione, realizzazione, coordinamento e supporto di eventi che favoriscano la crescita culturale dei cittadini e offrano momenti socio-ricreativi e di attrazione turistica”.

Nello specifico, il primo cittadino con questo atto deliberativo ha ritenuto “di dover fornire delle indicazioni di massima sulle iniziative da realizzare, tenendo conto dell’utilità sociale, dell’ampiezza e della qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo della valorizzazione culturale e territoriale quali mercatini di Natale; trenino lungo le strade del centro cittadino; rappresentazioni teatrali itineranti in location da definire; concerti e rappresentazioni da tenersi nelle chiese cittadine; spettacoli musicali, di prosa e balletto in location da definire; filodiffusione per le vie cittadine”.

Tre infine le ulteriori specifiche: “La programmazione deve prevedere proposte musicali/culturali eterogenee al fine di massimizzare la soddisfazione del pubblico e di offrire un maggior arricchimento culturale; dovrà essere privilegiata la valenza qualitativa della proposta, con particolare attenzione alla espressione artistica; ogni iniziativa proposta dovrà essere corredata da un adeguato piano di comunicazione”.