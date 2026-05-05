Torre del Greco – Museo Mac3: il Consorzio accoglie l’invito del Comune nel segno della responsabilità e della partecipazione

Il Consorzio Corallo e Cammeo Torrese ha accolto l’invito del Comune di Torre del Greco a supportare l’avvio delle attività del Museo Mac3, il museo contribuendo alla messa a disposizione di personale dedicato all’accoglienza e alla valorizzazione del percorso espositivo.

La decisione nasce da un senso di responsabilità verso la città e verso un comparto che rappresenta un patrimonio identitario unico. In questi anni, infatti, il Consorzio e Assocoral hanno più volte manifestato la propria disponibilità al dialogo e alla collaborazione in relazione ai diversi bandi riguardanti il Museo, senza che ciò si traducesse in una concreta operatività. Oggi, nel momento in cui questa possibilità si realizza, si è ritenuto doveroso offrire un contributo concreto.

Assocoral, da 49 anni unica associazione di categoria del settore, e il Consorzio Corallo e Cammeo Torrese, nato con l’obiettivo di rafforzare il percorso di tutela e valorizzazione del comparto, tra cui il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) per il Corallo e il Cammeo di Torre del Greco, ribadiscono così il proprio impegno a favore dell’intero sistema produttivo locale.

Nel dare seguito all’incarico, il Consorzio ha già rappresentato la volontà di andare oltre il perimetro del servizio richiesto, mettendo a disposizione competenze e conoscenze per migliorare la fruizione del Museo, colmare alcune carenze attuali e sviluppare nuovi contenuti in grado di ampliare e qualificare l’offerta culturale.

Il contributo offerto non ha carattere esclusivo. Al contrario, sarà improntato alla massima apertura e condivisione. Fin da subito, infatti, verrà avviato un coinvolgimento diretto di tutti gli artigiani di Torre del Greco, invitati a partecipare attivamente alla vita del Museo attraverso una turnazione strutturata per l’animazione delle giornate di apertura.

L’obiettivo è chiaro: rendere il Museo un luogo autentico, dinamico e rappresentativo dell’intera filiera, capace di raccontare non solo la storia, ma anche il presente e il futuro dell’arte del corallo e del cammeo.

Il Consorzio conferma, infine, la propria piena disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale e con tutti gli attori del territorio, nella convinzione che solo attraverso un lavoro condiviso sia possibile costruire un progetto solido, credibile e duraturo.

Il Museo Mac3 ( Museo d’Arte Corallo, Cammeo, Città) sorge nell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità di Torre del Greco.