Controlli dei Carabinieri nella cittadina di Torre del Greco, sotto i riflettori le piazze più affollate della movida.
Denunciato per possesso ingiustificato di munizioni un 26enne, gestore di un autolavaggio. In un locale della sua attività 10 cartucce di vario calibro. L’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura per una dose di cocaina.
Dovrà rispondere di possesso di oggetti atti ad offendere un 19enne torrese. In auto con alcuni amici, nascondeva nelle tasche un tirapugni di metallo.
Ancora due le persone trovate in possesso di droga, anche loro segnalati alla Prefettura.
Nel bilancio anche controlli alla circolazione. 11 le contravvenzioni, la metà per guida col cellulare.
Torre del Greco – Munizioni in un autolavaggio, 26enne nei guai
