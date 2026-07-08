Torre del Greco – Movida, anticipata di un’ora l’apertura per gli esercizi commerciali

Il sindaco Luigi Mennella l’aveva promesso al termine dell’incontro tenutosi ieri, martedì 7 luglio, a palazzo Baronale. Immediata è arrivata l’ordinanza: tutte le attività commerciali operanti a Torre del Greco potranno riaprire i battenti alle 5 del mattino, un’ora prima rispetto a quanto fissato in precedenza. È l’effetto delle risultanze del confronto, il terzo avvenuto in circa un mese, tra l’amministrazione comunale, i vertici del commissariato di polizia e i rappresentanti delle attività operanti sul territorio. Un tavolo sorto a seguito dei fatti che hanno indotto il primo cittadino a firmare un provvedimento che limitasse l’apertura degli esercizi commerciali nelle ore notturne.

Da ora e in avanti, dunque, tutte le attività insistenti a Torre del Greco potranno alzare nuovamente la saracinesca a partire dalle 5, fermo restando l’obbligo di cessare ogni tipo di attività alle 2 di notte. Tutto nasce, come viene spiegato nell’ordinanza, “a seguito di un’attenta valutazione delle esigenze del territorio, delle mutate abitudini della popolazione e delle necessità manifestate dagli operatori economici”, che hanno portato il sindaco a concludere che “l’anticipazione dell’orario di apertura alle ore 5 risponde all’esigenza di garantire una maggiore flessibilità organizzativa alle attività economiche, favorendo una migliore distribuzione dei flussi di utenza e consentendo agli esercizi commerciali e alle attività di somministrazione di adeguare il servizio alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori pendolari e delle categorie di utenti che necessitano di usufruire anticipatamente dei servizi offerti”.

Inoltre, sempre seguendo le motivazioni che hanno portato ad integrare le precedenti ordinanze del primo e del 5 giugno scorsi, per il primo cittadino “tale modifica non determina un pregiudizio per le esigenze di tutela della quiete pubblica, della sicurezza urbana e del decoro cittadino, in quanto permane l’obbligo per gli esercenti di adottare ogni misura necessaria a evitare comportamenti idonei a generare disturbo alla collettività e di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di impatto acustico, ordine pubblico e sicurezza”.

Una decisione, quella adottata da Mennella, accolta con favore dai presenti all’incontro (tra essi anche i rappresentanti cittadini di Ascom e Confesercenti), che sempre in quella sede, nel prendere atto della nuova apertura arrivata dall’amministrazione, hanno a loro volta assunto l’impegno di accelerare il confronto in merito alle risultanze dei tre incontri finora svoltisi a palazzo Baronale, in modo da arrivare a predisporre una proposta unica all’attenzione dell’ente, allo scopo da un lato di individuare soluzioni idonee ad assicurare maggiore sicurezza e decoro a ridosso delle attività commerciali cittadine e dall’altro di garantire quelle migliorie necessarie a poter procedere ad un ulteriore alleggerimento circa le restrizioni temporali imposte dalle ordinanze sindacali.