Torre del Greco- Mini rimpasto in Giunta: Ascione prende il posto di Polichetti

A seguito di riflessioni da parte del primo cittadino finalizzate al consolidamento delle esigenze della squadra di governo cittadino, si è ritenuto dar luogo all’avvicendamento dell’assessore all’Urbanistica, Gennaro Polichetti, per riequilibrare gli assetti e le nuove esigenze della Giunta.

“Ringrazio – le parole del sindaco Palomba – l’Arch.to Polichetti per l’importante lavoro svolto sino ad oggi, a beneficio della città di Torre del Greco, in materie e settori che di qui a breve, rivoluzioneranno integralmente il volto e lo sviluppo dell’intero territorio e che per anni sono rimasti senza alcuna rilevanza amministrativa. Un autentico professionista che ha favorito, con il suo quotidiano impegno, il rilancio urbanistico ed anche economico della città, e, al quale va il mio grato e stimato ringraziamento”.

In sostituzione dell’ex Assessore, l’avvocato penalista Luigi Ascione, a cui va l’augurio di un proficuo e sereno lavoro.