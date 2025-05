Torre del Greco – Mercatorre Sabato 17 e Domenica 18 [IL PROGRAMMA COMPLETO]

MERCATORRE XIX EDIZIONE



Sabato 17 e Domenica 18 Maggio 2025



Complesso degli Ex Molini Meridionali Marzoli – Torre del Greco

Torna Mercatorre, la fiera del vintage più attesa di Torre del Greco, che inaugura la sua XIX Edizione con un doppio appuntamento: sabato 17 maggio dalle 17:00 alle 24:00 e domenica 18 maggio dalle 10:00 alle 22:00.

Due giornate imperdibili per immergersi nella festosa e colorata atmosfera dell’area esterna dei Molini Meridionali Marzoli, dove tra bancarelle, musica e arte si celebrerà la cultura del riuso, della creatività e della memoria condivisa.

Mercatorre è ormai un evento identitario per la comunità torrese, un luogo d’incontro e scoperta dove curiosi, nostalgici e appassionati potranno esplorare un’ampia selezione di articoli artigianali, modernariato, vintage, retrò, collezionismo, vinili, abbigliamento e arredamento.

IL PROGRAMMA

Sabato 17 Maggio

Ore 17:00 – Apertura al pubblico

Dalle ore 18:30 alle 24:00 – Open Decks & Resurgo: spazio musicale a cura di DJ e collezionisti del vinile. Un momento di condivisione e aggregazione culturale dove la passione per la musica diventa protagonista.

Domenica 18 Maggio

Ore 10:00 – 22:00 – Apertura al pubblico

Dalle 11:00 alle 22:00 – Mostra d’Arte Collettiva: 20 artisti esporranno le loro opere nell’area esterna dei Molini Meridionali Marzoli.

Dalle 17:00 alle 20:00 – Sicurezza on the road: attività educative in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Ercolano, dedicate alla sicurezza stradale per adulti e bambini. I più grandi potranno sperimentare gli “occhiali alcolvista”, che simulano la percezione alterata dallo stato di ebbrezza.

Ore 18:30 – Spettacolo di danza a cura della scuola Danza col Cuore, diretto da Carmen Di Cristo, con le performance dei giovani allievi.

Dalle 20:00 alle 22:00 – Selezione musicale in sottofondo per chiudere in bellezza la serata.

Durante tutta la manifestazione sarà attiva un’area food curata da Bivio 77 e I’m Ciro Pizza, con proposte gustose pensate per tutti i palati.