Torre del Greco – Mele: “Sindaco incapace di nominare la giunta, città in totale abbandono”

Comunicato stampa Consigliere Luigi Mele

Torre del Greco – Se il sindaco Palomba è incapace di nominare la Giunta si dimetta subito. Da tempo ormai la città è in totale abbandono senza la squadra di governo, in piena pandemia. I torresi non meritano questa amministrazione litigiosa, capace solo di gestire incarichi a iosa, quelli sì con grande celerità. Lo conferma l’inaccettabile stato comatoso in cui versa l’intero territorio, dal centro alle periferie, al litorale. Un degrado senza precedenti. Le opere pubbliche sono ferme. Non emerge alcuna valorizzazione degli spazi comunali, dell’area portuale. La gravissima questione rifiuti è sotto gli occhi di tutti, nonostante la sostituzione di ben tre assessori. Le attività commerciali abbandonate a se stesse. Poca attenzione per la cultura, per il mondo della scuola e del sociale. Nel periodo natalizio sono state deliberate iniziative, peraltro ben retribuite, ma di bassissimo livello, tanto da destare disinteresse e rifiuto da parte dei cittadini. Desta stupore l’insufficiente attenzione rivolta all’emergenza sanitaria e all’ospedale Maresca. E che dire degli uffici comunali, in particolare mi riferisco a quello importante dell’Avvocatura, sembrava che si dovesse nominare ad horas l’avvocato capo, ed invece tutto misteriosamente caduto nell’oblio. Palomba per il bene di Torre del Greco deve dimettersi.