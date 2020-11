Torre del Greco – Medico torrese muore per Covid, il cordoglio del sindaco Palomba

“Apprendo la notizia della scomparsa di un altro stimato medico della nostra città. Esprimo, a nome dell’intera collettività, alla famiglia ed alla comunità medica napoletana – in particolare, quella di Torre del Greco – il mio personale cordoglio, unito a quello dell’Amministrazione comunale tutta. L’Ordine dei Medici di Napoli e Provincia, e, la nostra città piangono, oggi, un’altra vittima di questa terribile pandemia. È doveroso, al contempo, esprimere il mio stimatissimo grazie a tutto il personale medico- sanitario – impegnato da mesi, senza sosta alcuna negli ospedali, nei reparti e nei propri studi – per assicurare la salute e il benessere dei nostri cittadini e di tutta la Nazione, nel corso di questa singolare emergenza epidemiologica in atto”.

Con queste parole, il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba.