Torre del Greco – Massimiliano Rosolino ed Elvis Esposito al fianco dell’istituto E. Pantaleo per il progetto “Smoke Free”

Si è svolto il convegno di presentazione del progetto di innovazione sociale “Pantaleo Smoke Free” presso l’auditorium dell’IISSS E. Pantaleo di Torre del Greco. L’obiettivo del progetto, inserito nel piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022, è quello di realizzare una scuola libera dal fumo di sigarette.

L’ambiziosa iniziativa chiama in causa tutta la comunità cittadina, le istituzioni e le famiglie degli alunni. Oltre alle iniziative interne portate avanti per abbattere la dipendenza da fumo, gli studenti saranno impegnati in vere e proprie attività pratiche e trasversali, volte al monitoraggio della salubrità del territorio. “Pantaleo Smoke Free” coinvolge tutti e vuole essere punto di partenza di una nuova visione della vita da parte dei giovani, un approccio che condizionerà non soltanto l’ambiente scolastico ma anche il territorio circostante, fino ad estendersi su più ampia scala. L’assessorato all’Ambiente, con l’ausilio dell’Arpac, potenzierà le centraline di monitoraggio ambientale sul territorio, affinché tutti possano controllare in tempo reale la qualità dell’aria e la diminuzione dell’impiego di sigarette nel comune di Torre del Greco.

Testimonial del progetto sono, al momento, il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino e l’attore Elvis Esposito, interprete della serie “L’amica Geniale”. Partner scelto dalla scuola è stata la società di innovazione sociale Onde Alte, che attraverso il lavoro del founder Massimiliano Ventimiglia ha contribuito ad innescare una sinergia tecnologia interattiva e coinvolgente. Al convegno hanno preso parte anche il presidente nazionale dell’associazione italiana genitori, Rosaria D’Anna, l’assessore all’ambiente del Comune di Torre del Greco, Raffaele Arvonio e l’avv. Marilina Pasqua, in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la dott.ssa Marilina Ambrosino del Distretto sanitario 51 dell’Asl NA 3 Sud. Tra i membri interni alla scuola, oltre al dirigente scolastico Giuseppe Mingione, hanno relazionato le prof.sse Valentina Bizzarro (referente del progetto Pantaleo Smoke Free) e Annalisa Scognamiglio (referente del progetto Unplugged). La mattinata si è conclusa con un pranzo “sostenibile” con piatti della cucina napoletana-vegetariana preparati dagli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’ IISSS E. Pantaleo di Torre del Greco.

Il progetto si articola in due percorsi paralleli e complementari. Unplugged, percorso di prevenzione dalle dipendenze, che segue un protocollo europeo già sperimentato, di tipo “up-down”, rivolto ad adolescenti di tutte le classi prime dell’Istituto, attraverso una metodologia di tipo attivo-esperienziale. L’altro percorso, Smoke free, è un vero proprio programma innovativo e visionario di promozione della salute che ha inizio con la #call4ideas e lo“#smokefreehack”; si prefigura come un’iniziativa estesa all’intera comunità scolastica e, su più ampia scala, a tutti i cittadini, al fine di attivare un processo virtuoso che funga da riferimento locale e nazionale. La #call4ideas è on line (http://ondealte.link/smokefree), sempre rivolta a tutti i cittadini (con data di inizio 19 dicembre 2019) mentre lo #smokefreehack è una maratona progettuale interna alla scuola, inizierà il 28 febbraio 2020 e durerà due giorni. A conclusione dei lavori di selezione da parte di un comitato di valutazione, il 1 marzo 2020 si terrà la premiazione finale di entrambe le sfide. Maggiori informazioni sui siti dedicati al progetto.