Torre del Greco – Maria Orlando (MPT): “Per il conferimento dei rifiuti è concesso utilizzare qualsiasi tipo di sacchetto ad eccezione di quello di colore nero”

“Con l’emergenza CORONAVIRUS e in attuazione dell’ultimo DPCM sono stati chiusi molti uffici comunali. Questo purtroppo ha determinato l’impossibilità ai cittadini di venire in possesso del kit per effettuare la raccolta differenziata. All’uopo è stato pubblicato un avviso nel quale è concesso utilizzare qualsiasi tipo di sacchetto ad eccezione di quello di colore nero. In ogni caso vi posto l’avviso dell’Ente”. Cosi via social la consigliera comunale Maria Orlando.