Torre del Greco- Maria Orlando delegata della Protezione Civile: ” Contributo per il trasporto scolastico per alunni diversamente abili”

La delegata alla Protezione Civile Maria Orlando comunica dell’avvenuto provvedimento in materia di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili.

“Mantenendo fede ad un impegno precedentemente assunto di tenere aggiornati gli aventi diritto all’aiuto economico previsto dal Regolamento Comunale, in materia di Diritto allo Studio, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 273/2014 e successive modificazioni, comunico che con provvedimento dirigenziale n. 1695 del 19/08/2020 si è dato corso alla erogazione del contributo, ai sensi della legge n. 104/1992, per il trasporto scolastico degli alunni diversamente abili per l’anno scolastico 2019/2020. Periodo Gennaio – Marzo 2020.

“Come avevo già anticipato l’importo giornaliero attribuito è stato di € 8,00 per giornata di frequenza, questo anche in virtù della situazione economica venutasi a creare a seguito della pandemia COVID – 19.

“Un ringraziamento particolare agli uffici (Servizi Sociali – Ragioneria) ed ai relativi Dirigenti ( dr. Formisano – dr. Palumbo) per l’impegno profuso.