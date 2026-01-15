Torre del Greco – Mare, Scuola e Futuro: al via il progetto di Formazione Scuola-Lavoro tra l’Istituto “Colombo” e la Guardia Costiera

Da questa settimana, presso la sede della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, è iniziato il progetto di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) per l’anno scolastico 2025/2026.

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra questo Comando e l’Istituto Superiore “Cristoforo Colombo” di Torre del Greco, ha l’obiettivo di garantire agli studenti un ingresso consapevole e altamente qualificato nel settore marittimo, integrando il percorso scolastico con strumenti pratici e competenze tecnico-operative di alto profilo.

Il progetto, regolato da una specifica convenzione, coinvolge quest’anno circa 40 studenti delle classi quinte (indirizzo Coperta). Per il periodo che va da gennaio a marzo avranno l’opportunità di formarsi a stretto contatto con il personale militare e civile di questo Comando, vivendo la realtà quotidiana dell’Autorità marittima.

Per suggellare anche quest’anno l’avvio della convenzione, in data odierna il Capo del Compartimento Marittimo di Torre del Greco il C.F. (CP) Angelo Labella ha ricevuto il Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Mirone unitamente ad una folta rappresentanza degli allievi del nautico, veri protagonisti del progetto FSL, per illustrare brevemente la modalità didattico-formativa pensata per favorire un ingresso consapevole degli studenti nel contesto operativo e lavorativo del cluster marittimo, garantendo la possibilità, ai futuri Capitani di domani, di poter rispondere con efficacia “presente” alle sfide globali dello shipping.