Torre del Greco – Manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione: ecco il dispositivo temporaneo di viabilità

In considerazione della richiesta di appositi dispositivi di viabilità per interventi di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, a firma del Responsabile dei Servizi Tecnologici del Comune di Torre del Greco – eseguiti dalla ditta Tecno Ellesse Sud s.r.l. per conto della ditta appaltatrice CITELUM S.A. – il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto – con apposite ordinanze dirigenziali, n. 1204 del 16 Marzo 2021 – un temporaneo dispositivo di viabilità e traffico nelle seguenti zone della città:

VIA CUPA OSPEDALE: divieto di transito e di sosta – eccetto i residenti – giorno 18 Marzo 2021 dalle ore 30 alle ore 12.00;

VIA VIULI: Tratto compreso tra stazione Circumvesuviana e via Nazionale – divieto di transito e di sosta giorno 18 Marzo 2021 dalle ore 13.00 alle ore 16.30;

II VICO SAN VITO: divieto di transito e di sosta – eccetto i residenti – giorno 19 Marzo 2021 dalle ore 30 alle ore 12.00.

VIA CROCIFISSO: Tratto compreso tra via Giovanni XXIII e via Sotto i Camaldoli – divieto di transito e di sosta – eccetto i residenti, giorno 19 Marzo 2021 dalle ore 13.00 alle ore 16.30;