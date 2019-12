Torre del Greco – Manifestazioni e attività natalizie: ecco il dispositivo temporaneo di viabilità e traffico

In riferimento alle manifestazioni ed attività natalizie, previste dall’Amministrazione comunale di Torre del Greco – nonché – del folto calendario di eventi ed appuntamenti che animeranno l’intero periodo festivo, sino a dopo l’Epifania 2020, richiamando un cospicuo flusso di cittadini e di visitatori, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto – con apposita ordinanza dirigenziale, n. 5642 – un temporaneo dispositivo di viabilità e traffico che prevede il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto del transito veicolare in: Largo Gabella del pesce, sabato 28 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e in: piazza Martiri d’Africa e in piazzale Nassyiria, domenica 29 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Disposta, ancora, dalla medesima ordinanza anche la ZTL – Zona a traffico limitato – in via Litoranea, da intersezione via On.le C. Mazza ad intersezione via Mortelle, per il 29 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e in via Roma, via S. Noto e via D. Colamarino, per il giorno 30 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 20.30.

Divieto di circolazione veicolare, inoltre, in via S. Noto, domenica 29 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 – secondo il dettame dell’ordinanza dirigenziale n. 5708.

Infine, con ordinanza dirigenziale n. 5777 è istituita la ZTL, in via Litoranea – da intersezione via On.le C. Mazza ad intersezione via Mortelle – anche per giorno 30 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.