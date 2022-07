Torre del Greco – Manifestazioni della Kermesse “R…estate a Torre”, ecco l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo

Predisposto e pubblicato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Giovanni Palomba, l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo per il finanziamento di proposte progettuali da inserire nell’ambito delle manifestazioni della Kermesse “R…estate a Torre”, organizzate nella suggestiva cornice architettonica di Villa Macrina, in via Nazionale.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura e agli Eventi, guidato dal Vicesindaco Enrico Pensati, è finalizzata ad accrescere la quantità e la qualità della programmazione culturale estiva incentivando – attraverso forme espressive innovative – la conoscenza e la fruizione degli spazi e del patrimonio culturale, storico ed artistico della città di Torre del Greco.

Così, dunque, come espressamente emerge dal testo dell’Avviso pubblico, sono state individuate ben 17 Sezioni, ognuna con propria macro-area di interesse – in ordine alle quali è possibile presentare domande di trasferimento, vantaggio economico e patrocinio, su specifiche progettualità.

Le medesime domande – non più di una per soggetto proponente – possono essere presentate da Associazioni e/o Enti morali, privati o ecclesiastici che operino senza alcun fine di lucro e per una sola progettualità.

Le stesse, inoltre, indirizzate al Servizio Eventi e Cultura, e, indicanti nell’oggetto la dicitura: “Avviso Pubblico “R…estate a Torre” dovranno essere presentate esclusivamente attraverso l’Ufficio protocollo del Comune di Torre del Greco – presso Palazzo La Salle, in via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa – oppure, a mezzo pec – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 Luglio p.v. usando l’indirizzo mail:

protocollo.torredelgreco@asmepec.it;

“Abbiamo ritenuto prioritario – le parole dell’Assessore Pensati – dare spazio e visibilità alle molteplici espressioni artistiche e culturali delle tante realtà del nostro territorio, favorendo la composizione di un Avviso Pubblico che rappresentasse un’autentica opportunità di confronto e di aggregazione sociale, e, al tempo stesso consentisse un coinvolgimento maggiore e a più ampio respiro, tale da elaborare un concetto inclusivo di città, dal centro alle periferie”.

Per idonea e opportuna lettura, l’Avviso pubblico è consultabile e scaricabile dal sito del comune di Torre del Greco, sezione “URP INFORMA”.

AVVISOPUBBLICO