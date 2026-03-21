Torre del Greco – Manifestazione di interesse per individuare soggetti partner per partecipare all’avviso regionale sul potenziamento dei servizi dei centri per la famiglia

Luigi Mennella sindaco: manifestazione di interesse per individuare soggetti partner

per partecipare all’avviso regionale sul potenziamento dei servizi dei centri per la famiglia

Interventi finalizzati al potenziamento dei servizi dei centri per la famiglia: il Comune di Torre del Greco cerca soggetti partner per la partecipazione all’avviso pubblico della Regione Campania. È il senso della manifestazione di interesse promossa dal settore politiche sociali dell’ente firmata – a seguito del lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’assessore Mariateresa Sorrentino – dal dirigente Gaetano Camarda.

La finalità dell’avviso promosso dal Comune, come viene ricordato nel testo presente sul sito www.comune.torredelgreco.na.it , è “acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati disponibili a partecipare, in qualità di partner, alla candidatura dell’ambito territoriale sociale all’avviso regionale per il potenziamento dei servizi dei centri per la famiglia”.

Come ricordano dall’ente, la proposta progettuale dovrà riguardare interventi finalizzati al potenziamento dei servizi attraverso attività come “alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori e supporto alle famiglie; prevenzione dei comportamenti a rischio connessi all’uso di sostanze psicotrope; promozione dell’invecchiamento attivo e del supporto intergenerazionale” e dovrà essere elaborata nel rispetto delle indicazioni contenute nell’avviso pubblico regionale (anch’esso presente sul sito del Comune).

I potenziali soggetti partner possono essere “enti del terzo settore; imprese e soggetti del mondo produttivo; istituzioni pubbliche; istituzioni scolastiche e universitarie; organismi di formazione; enti e organizzazioni operanti nel campo sociale, educativo, culturale o della promozione del benessere delle famiglie” e dovranno dimostrare esperienza e competenze nella realizzazione degli interventi richiesti. È ammessa la partecipazione anche in forma di partenariato tra più soggetti, “purché – è specificato – venga individuato un soggetto capofila responsabile della presentazione della proposta progettuale”.