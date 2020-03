Torre del Greco – Mancato rispetto del decreto “Resto a Casa”: 10 denunce, Arvonio: “Capire la gravità della situazione”

La Polizia Municipale, nel rispetto del DPCM nella mattinata odierna ha effettuato controlli sul territorio cittadino. 130 soggetti controllati – 40 attività commerciali e 10 soggetti deferiti all’autorità giudiziaria per il 650 c.p. Tra i dieci soggetti deferiti, un fioraio con negozio aperto. Soddisfatto l’assessore Raffaele Arvonio: “Ampia soddisfazione per l’operato del Comando di Polizia Municipale che sta intensificando i controlli a tutela dell’intera collettività. L’alto numero dei denunciati ci fa capire che determinati soggetti non hanno ancora percepito la gravità della situazione e l’emergenza a cui stiamo facendo fronte. Restare a casa, oltre che un obbligo, è un atto di amore verso le persone care e verso la propria comunità. Pieno appoggio agli agenti che nella giornata scorsa hanno dovuto procedere ad un accompagnato coattivo nei confronti di una persona che non ha voluto fornire spiegazioni sul proprio spostamento e ha rifiutato l’identificazione (persona già nota per precedenti penali). Hanno fatto il loro dovere e applicato il codice penale. La gente chiede di essere tutelata, soprattutto in momenti di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo.”